Собчак в красном платье «оттянулась» на танцполе в ночном клубе

Москва, 17 октября. Журналистка Ксения Собчак показала видео «жаркого» танца на дискотеке. Ролик опубликован на ее странице в Instagram. Поклонники оценили ее образ и способность хорошо двигаться на танцполе.

Собчак предупредила москвичей о том, что столичные власти вводят процедуру регистрации при входе в ночной клуб. Это необходимо, чтобы отслеживать контактных граждан, если кто-то в заведении заболеет коронавирусом.

«Пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям все так же дают возможность оттянуться», — заметила Собчак.

Она порадовалась, что у нее тоже есть возможность отдохнуть и хорошо потанцевать. Поклонники считают, что журналистка была в чудесном настроении.

«Ксения, ты танцуешь как счастливый человек. У этого могут быть три причины. Первая: ты сильно влюбилась (скорее всего), вторая: ты сильно выпила (это вряд ли). И третья: коронавирус закончился (увы, точно нет)», — заметили подписчик. «Танцуете вы конечно звездато», — сделал комплимент поклонник. «У Ксении обстановка по кайфу», — написала подписчица. «Какая классная, просто зажигалка. Видео очень жаркое», — похвалил поклонник.

Ранее сообщалось, что режиссер Константин Богомолов дал роль своей супруге Ксении Собчак в сериале «Хороший человек». Журналистка, которая никогда не отличалась актерскими способностями, сыграла очень органично и убедительно.

Сама Собчак признавалась, что Богомолов смог найти к ней подход и раскрыть ее природные данные. Она добавила, что до этого у нее были только неудачные съемки в кино.