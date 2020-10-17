В России зарегистрировали 14 922 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 17 октября. В России зарегистрировали 14 922 новых случая коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев увеличилось до 1 384 235. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением COVID-19.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах России. В первую тройку по количеству вошли Москва (4648), Санкт-Петербург (659) и Московская область (458). Также в топ-10 по новым случаям попали Нижегородская (288), Ростовская (287), Свердловская (227), Воронежская (224) области, Красноярский край (220), Архангельская область (207) и Ханты-Мансийский автономный округ (196).

В оперштабе сообщили, что в 26,9% новых случаев носители не имели проявлений болезни. Кроме того, 8617 человек с COVID-19 за сутки полностью выздоровели. Общее количество вылеченных пациентов составляет 1 065 199.

Также за сутки в РФ зарегистрировали 279 летальных исходов. За весь период наблюдений в нашей стране зафиксировано 24 002 смертельных случая COVID-19.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают препарат, останавливающий размножение коронавируса. Как пишет РИАМО, лекарство будет воздействовать на гены, отвечающие за репликацию.