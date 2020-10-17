Эксперт усомнился в рациональности транспортного коридора Украины и Польши

Москва, 17 октября. Транспортный коридор Украины и Польши, соединяющий Балтийское и Черное моря, не имеет финансовой целесообразности. Об этом заявил эксперт в области экономики Василий Колташов и в интервью Baltnews усомнился в рациональности нового проекта.

Ранее Варшава и Киев подписали документ о сотрудничестве, в котором, помимо прочего, предусмотрено совместное развитие некоего транспортного коридора, соединяющего Одесский порт в Черном море с портом в городе Гданьск в Балтийском. По задумке поляков и украинцев, торговый маршрут позволит увеличить объем поставляемых товаров, а также открыть новые возможности для рыночных отношений двух стран.

Колташов раскритиковал польско-украинский проект, заметив, что он нецелесообразен с точки зрения финансовой выгоды двух стран. По его словам, речь идет о политически красивой программе, которая не имеет никакого смысла. Кроме того, Варшаве и Киеву предстоит инвестировать немалые средства, чтобы реализовать свою задумку.

Эксперт напомнил, что Польша и Украина имеют серьезные проблемы с состоянием транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог, поэтому экономическое будущее у этого соглашения очень туманно.

«Но проект выглядит красивым и вполне соответствует доктрине Вашингтона о Восточной Европе: попытаться Беларусь оторвать от России, потом Польшу и Украину как-то склеить и сделать из них российский противовес, желательно с очень весомыми экономическими проектами», — резюмировал Колташов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ответил на вопрос журналистов о возможном вступлении Украины в состав Европейского союза. Он заявил, что Киеву необходимо реализовать много изменений, чтобы стать частью европейского объединения.