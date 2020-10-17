Академик РАН объяснил, какой фактор спровоцирует тяжелое течение COVID-19

Москва, 17 октября. В России чаще всего заражаются коронавирусом, тяжело переносят и умирают от него люди со слабым иммунитетом. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов в интервью «Газете.ру».

Он объяснил, что иммунная система человека может быть ослаблена из-за нескольких факторов, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги. Понять, что у человека иммунодефицит, можно по тому, как часто он переносит простудные заболевания.

«Более 15–20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут говорить об иммунодефиците», — сказал Хаитов.

В случае частых подобных симптомов эксперт советует проверить свой иммунный статус. Для этого необходимо обратиться в институт иммунологии, либо в другие институты, имеющие специализированные отделы и лаборатории. Если же иммунодефицита нет — следует просто выполнять все врачебные рекомендации по лечению.

Иммунодефицит вместе с беременностью, тяжелыми формами аллергии, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями является одним из противопоказаний для вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».