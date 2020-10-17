Киев, 17 октября. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук испытал на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и заявил о ее эффективности. Об этом пишет «Украина.ру».

По словам политика, если Украина уже сейчас начнет закупать «Спутник V», то этим украинская власть покажет, что она действительно заботится о здоровье граждан.

«Я и моя семья вакцинировались. И эта вакцина («Спутник V». — Прим. ФАН) дала свой результат», — отметил он.

Медведчук рассказал, что после сдачи анализа крови на Украине ему дали справку, в которой написано, что показатель антител в его организме равен 58,77, а у его жены этот показатель еще выше —102. Глава политсовета объяснил, что если в крови пациента обнаружено до 10 единиц антител, то это является негативным результатом, а если показатель свыше 12 — результат положительный.

«Мой результат — 58,77. У жены этот показатель еще выше — 102. Это свидетельство того, насколько действует вакцина», — подчеркнул Медведчук.

Политик также добавил, что украинские власти упорно не хотят покупать вакцину в России, что вызывает только возмущение.

Ранее Виктор Медведчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Президент РФ подчеркнул, что «такая возможность существует», однако нужно получить официальный запрос из Киева. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать якобы «настоящую вакцину», произведенную в Европе.