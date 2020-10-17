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Алиев пообещал ответ на ракетный обстрел Гянджи

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Алиев пообещал ответ на ракетный обстрел Гянджи

Баку, 17 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал ответить на него на поле боя, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе МЧС Азербайджана заявили, что при ударе по городу погибли 13 человек, еще 52 пострадали. Поисково спасательную-операцию продолжают. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян подчеркнула, что Ереван не открывал огонь по территории Азербайджана.

Алиев обратился к народу возглавляемой им страны и назвал атаку Гянджи «преступлением против человечества».

«Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — сказал Алиев обращении к народу.

По его словам, армия Азербайджана взяла под контроль город Физули в Нагорном Карабахе, а также села Чимен, Мусабейли, Гочахмедли, Джуварлы, Ишыглы, Пирахмедли и Дедели Физулинского района.

Нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга во взаимных провокациях и перешли к обстрелам. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Баку и Ереван заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.

Алиев пообещал ответ на ракетный обстрел Гянджи

Источник: РИА Новости
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