Москва, 17 октября. Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России. Об этом певица сообщила у себя в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию, где стоит с сертификатами за два рекорда.

«Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», — сообщила Бузова.

Певица поблагодарила своих подписчиков за искренность и поддержку, назвав их «своей самой большой семьей».

Год назад в Книгу рекордов России попал Рамзан Кадыров за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года. К примеру, в апреле прошлого года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.

Ранее Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» и вызвала неодобрение у многих телезрителей. О своем визите к Ивану Урганту Бузова рассказала в своем Instagram. Она отметила, что это уже стало традицией. Бузова добавила, что участие в «Вечернем Урганте» — это отчет о проделанной работе за последний год. Одним не понравился ее пиджак «с чужого плеча», другие раскритиковали внешность артистки.