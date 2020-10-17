Россиян предостерегли от поездок в Турцию после слов Эрдогана о Крыме

Москва, 17 октября. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма могут отразиться на туристах из России, предупредил политолог Илдус Ярулин. В беседе с URA.RU эксперт посоветовал россиянам отказаться от поездок в эту страну, чтобы «не стать заложниками бешеной толпы».

По мнению Ярулина, сейчас между Москвой и Анкарой начнется «война речей», дальше этого конфликт не пойдет, однако обострение отношений может повлиять на российских путешественников, которые находятся в Турции.

«В Турции и так ситуация не очень простая, в том числе и по отношению к россиянам, а сейчас будет еще хуже. Поэтому нужно принимать решение о сокращении туристических поездок, чтобы в Турции граждане России не стали заложниками бешеной толпы», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил об убийстве посла РФ Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году, а также сбитом турецкими военными российском бомбардировщике Су-24.

«Что еще могут сделать турки в состоянии эйфории?» — задался вопросом политолог.

Ярулин считает, что признание Крыма частью России станет для Эрдогана «политической смертью», поэтому он не сделает этого никогда.

«Эрдоган хочет представить себя лидером пока еще региональной державы, но которая стремится войти в клуб сверхдержав. Поэтому он никогда не признает те решения, которые принимались без него», — добавил он.

Напомним, о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России, Эрдоган заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ярулин также не исключил, что эти слова турецкого лидера стали реакцией на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ никогда не называла Турцию стратегическим союзником, а считала ее «тесным партнером».