В Киеве рассказали, что ждет граждан РФ после взятия под контроль Донбасса

Киев, 17 октября. Жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство и получившие паспорта РФ, будут иметь право свободного выбора, если Донбасс вернется под контроль Киева. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью хорватскому телеканалу N1.

По словам политика, при возвращении контроля над Донбассом украинские власти будут действовать по примеру Хорватии, которая «защищает права национальных меньшинств» и дает возможность свободно принимать решения. Резников рассказал, что владельцы российских паспортов из ЛНР и ДНР смогут остаться на этих территориях, если захотят, но при этом они получат статус иностранцев, проживающих на Украине, передает «Царьград». Также граждане РФ смогут при желании выехать за пределы Украины.

«Сегодня миллион пятьсот, по нашей оценке, внутренне перемещенных лиц, которые из-за этой войны вынуждены были бежать. Они также будут иметь право вернуться назад и начинать снова жизнь», — отметил вице-премьер.

Как рассказал Резников, сегодня в Донбассе проживают не только россияне, но и армянская, греческая и другие диаспоры. Он заверил, что всем национальным меньшинствам обеспечат реализацию прав.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, как жители республики становятся россиянами. Он назвал интеграцию с РФ неизменным вектором ЛНР.