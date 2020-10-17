Жириновский требует запретить фильмы про пьяниц

Москва, 17 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский требует навсегда исключить из телевизионного эфира фильмы, пропагандирующие алкоголь, в частности кинокартины «Ирония судьбы», «Самогонщики» и «Горько». Об этом он заявил в эфире радио Kp.ru.

Политик уверен, что из-за этих фильмов массово спиваются люди.

«Возьмите самые популярные фильмы нашего народа — «Самогонщики». Зачем вы это делаете? Что, нет другого фильма, где бы не было проблемы, связанной с самогоноварением?!» — высказался лидер ЛДПР.

Его критика также коснулась и самого популярного новогоднего российского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Каждый Новый год — «С легким паром»! Опять в бане пьянка. Люди смотрят каждый год уже лет сорок. Виновато государство. Запретить! Снять всех этих руководителей телеканалов! У нас уже снова смертность превышает рождаемость. Чуть ли не полмиллиона. Через десять лет нас будет на пять миллионов меньше?» — раскритиковал кинофильм Жириновский.

Политик уверен, что тотальный запрет подобных кинолент защитит население и «нашу память». Он считает, что фильмы должны создавать у человека хорошее настроение, а не пропагандировать запрещенные напитки и вещества.

Стоит отметить, что при такой нелюбви к алкоголю и его пропаганде на телевидении Владимир Жириновский является поклонником группы «Сектор газа», в чьих текстах фигурируют не только алкогольные напитки и сигареты, но и нецензурная лексика. Солиста группы Юрия Клинских Жириновский лично наградил грамотой «За развитие русской культуры».