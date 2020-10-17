Специалисты Роскачества нашли поддельные творожные сырки

Москва, 17 октября. Роскачество опубликовало результаты нового исследования качества творожных глазированных сырков, в ходе которого были обнаружены фальшивые. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, заново исследованный товар ТМ «Творобушки» не только не вошел в топ лучших продуктов, но и остался на нулевом уровне, как это было в прошлом году. Если ранее рейтинг обнулили за наличие кишечной палочки, то теперь в составе сырков бренда «Творобушки» были обнаружены фитостерины. Заменитель молочного жира, содержащийся в сырках, не указан в маркировке, соответственно, этот продукт является подделкой.

Также специалисты Роскачества заявили, что в этом году в топ лучших глазированных сырков не вошли лидеры прошлого года — «Коровка из Кореновки», «Чудо» и «Ностальгия». По результатам исследования, в топ-7 лучших творожных сырков вошли «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Чудо», «Советские традиции» и «Свитлогорье».

Эксперты отметили, что качество творожных сырков заметно улучшилось. Например, в прошлом году у «Коровки из Кореновки» было 4,5 балла, а в этом - 4,7. А у сырка «Вкуснотеево» было всего лишь 1,85 балла из-за слишком большого количества дрожжей. Теперь же этот продукт набрал 4,84 балла из пяти возможных и возглавил рейтинг.

«У сырков «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров» на этикетках написано, что сырок — в молочном шоколаде. Исследования подтвердили: это действительно так! Для глазури производители использовали не кондитерскую глазурь, а качественный настоящий шоколад», — сообщило Роскачество.

Улучшили свое качество и бывшие «двоечники» — «Ростагроэкспорт», «Советские традиции» и «Свитлогорье». В новом рейтинге они получили соответственно 4,58, 4,40 и 4,23 балла.

Ранее эксперты назвали лучшую аджику среди брендов «Пиканта», «Дядя Ваня», «СТОЕВЪ», Spar и «Богатство вкуса».