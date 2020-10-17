Исхудавший Игорь Крутой поразил фанатов

Москва, 17 октября. Исхудавший Игорь Крутой поразил поклонников. Композитор разместил в своем Instagram видео со съемок шоу на федеральном канале, посвященному 44-летию певца Николая Баскова.

В подписи к ролику композитор поздравил Баскова с днем рождения и отметил, что обычно не любит сниматься в телепрограммах. Однако в его окружении есть люди, с которыми он хочет быть рядом во время важных для них событий. Одним из таких людей оказался Николай Басков.

Заметно похудевший Крутой переполошил подписчиков. Многие предположили, что у композитора имеются проблемы со здоровьем.

«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — написал подписчик.

Однако большая часть поклонников ничего не заподозрила и просто присоединилась к поздравлениям Крутого.

«Вам желаю всех благ, будьте здоровы! Вашего друга Николая Баскова — с днем рождения!» — написала фанатка.

«Великие — маэстро и красавчик Николай. С днем рождения!» — согласился подписчик.

«Игорь, вы ️такой искренний и настоящий! Обожаем вас!» — восхитился поклонник.

Ранее Игорь Крутой отказался извиняться перед певцом Эмином Агаларовым. Композитор рассказал, что пять лет назад пытался договориться с Агаларовым и Фадеевым о создании российской единой музыкальной премии, но коллеги не поддержали эту идею. По словам композитора, они не хотели видеть его начальником, поэтому выступили против.