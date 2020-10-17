Куценко откровенно рассказал о причинах разрыва с Порошиной

Москва, 17 октября. Актер театра и кино Гоша Куценко в интервью KP.Ru откровенно рассказал о причинах разрыва с артисткой Марией Порошиной, с которой прожил пять лет в незарегистрированном браке.

Актер недавно сыграл в спектакле МХАТ имени Горького под названием «Сцены из супружеской жизни». Режиссером постановки стал Андрей Кончаловский, а партнершей Куценко — Юлия Высоцкая.

Куценко рассказал, что это история о переменах в жизни, которые не всегда зависят от людей и их желаний. В некоторых моментах судьба героя спектакля напомнила актеру его собственную. Говоря о постановке, Куценко вспомнил свой роман с Порошиной, окончившийся расставанием.

Актер с сожалением отметил, что эти отношения «не смогла удержать» их с Порошиной дочь Полина.

«Это была середина 90-х. Я не был готов к семейной жизни, как и мой герой в этой пьесе. Погряз в соблазнах. Выражаясь фигурально, молодые люди тогда сели в гоночные машины, не умея их водить. В результате, столько было разбитых судеб!» — поделился он.

Куценко поблагодарил карантин за возможность «остановиться» и сродниться с младшими дочерьми. Девочки родились в браке актера с фотомоделью Ириной Скриниченко.

«Мы надолго оказались вместе. И за это время попали в поток взаимной любви, который раньше не ощущался», — рассказал он.

Актер ранее признался, что в самом начале пандемии коронавируса хотел стать волонтером. Однако знакомые медики отговорили его, а затем оказалось, что Куценко переболел COVID-19. Он сдал анализы на антитела и выяснил, что перенес недуг на ногах — с температурой участвовал в съемках.