Ходченкова призналась, что получает удовольствие от постельных сцен

Москва, 17 октября. Известная российская актриса Светлана Ходченкова сделала неожиданное признание. В интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром» звезда экрана рассказала, что получает удовольствие от участия в постельных сценах.

37-летней актрисе не раз приходилось имитировать интимную близость на камеру. Многим запомнились пикантные эпизоды с участием Ходченковой и актера Антона Филипенко из клипа группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Актриса отметила, что в ее профессии от постельных сцен никуда не деться, и она нормально относится к подобным съемкам, если они оправданы.

«Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится», — рассказала Ходченкова.

Артистка отметила, что получает удовольствие от постельных с цен с профессиональной точки зрения, поскольку работа над такими эпизодами позволяет актерам весело провести время. Кроме того, по словам Ходченковой, ей везет на партнеров с хорошим чувством юмора.

«Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему», — отметила звезда.

При этом Ходченкова сообщила, что иногда из-за постельных сцен могут возникнуть разногласия с партнерами из реальной жизни, которые верят в происходящее на экране. На подобные претензии звезда обычно отвечает, что она просто хорошая актриса.

Примечательно, что ранее Светлана Ходченкова попала в топ-5 самых раскрепощенных российских актрис. Она оказалась на четвертой строчке рейтинга, так как снималась обнаженной в кинокартине «Благословите женщину» 2003 года.