Канадский ребенок нашел останки динозавра возрастом 69 млн лет

Оттава, 17 октября. В Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра возрастом 69 млн лет, сообщает BBC.

Нейтан гулял по пустошам Альберты вместе со своим отцом, когда обнаружил останки скелета.

«Я даже не слишком волновался, хотя, наверное, должен был. Я просто был в шоке от того, что нашел настоящего динозавра», — поделился мальчик.

Находку 12-летнего начинающего палеонтолога отправили в местный музей, откуда на пустоши Альберты была выслана группа палеонтологов-профессионалов.

«Это довольно удивительно, когда можно найти что-то реальное, например, сделать настоящее открытие динозавра», — заявил Нейтан.

Уже установлено, что мальчик нашел фрагмент кости передней лапы молодого гадрозавра. Этот динозавр относится к так называемым «утконосым».

Этим летом совершенно новый вид динозавров был обнаружен американскими палеонтологами в Патагонии, на территории провинции Рио-Негро. У него нашли признаки птиц, поэтому находка может стать необходимым звеном эволюционной связи динозавров и птиц.