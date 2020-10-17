Профсоюзы России назвали способ победить бедность

Москва, 17 октября. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) назвала способ победить бедность. По мнению специалистов, бороться с ней нужно через устранение причин, например, низкой заработной платы, передает РИА Новости.

Ежегодно с 1993 года 17 октября в мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. По случаю этой даты эксперты обсудили вопрос борьбы с бедностью и предложили свои варианты решения проблемы.

Замглавы ФНПР Александр Шершуков считает, что государство должно создавать новые рабочие места, а также повышать уровень оплаты труда, в том числе нижнюю планку МРОТ. Его профсоюзы предлагают пересчитать по формуле, которая обеспечит «не физиологическое выживание, а достойную жизнь человеку».

Коллега Шершукова, заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина уверена, что низкая оплата труда — причина как небольших пенсий, так и недостаточной мотивации к производительному труду.

«А рост так называемых «квазиналоговых» платежей (например, штрафы, растущая доля акцизов и НДС в цене товаров) является дополнительным фактором, раздражающим людей и снижающим их реальные доходы», — объяснила она.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала Федеральному агентству новостей о мерах, которые принимают власти по борьбе с бедностью и безработицей. Например, в регионах ведется программа по временному трудоустройству граждан, в том числе тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Это станет дополнением к пособию по безработице, выплачиваемому россиянам.