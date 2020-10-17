Тарзан с голым торсом ответил хейтерам песней про Королеву

Москва, 17 октября. Сергей Тарзан Глушко записал два куплета песни, посвященной своей супруге Наташе Королевой и «тоске по чужому мнению». В видео, опубликованном в Instagram, он высмеял хейтеров.

Тарзан спел, что «живет в раю» и люди вокруг «молодые и безгрешные». Ему шлют «позитивные послания» и суют нос в их семью с Королевой.

«Лишь я убогий, старый и тупой. И развестись, мол, надо бы со мной. Всегда подскажут, как мне поступить. Лавирую, что в вас не наступить. Я женат. Наташку лишь люблю. Я красивее не найду», — с иронией спел культурист.

Чтобы усилить поэтический эффект Глушко выступил с голым торсом, прикрывшись гитарой. Во втором куплете песни он спел про свои успехи и заверил, что «как офицер честь имеет».

Супруга Наташи Королевой признался, что хотел бы улететь в космос. Так он больше не будет читать новости о себе. Но дело в том, что он «женат и любит лишь Наташку». Тарзан делает вывод, что никуда не денется от своей любимой.

Напомним, что история измены Глушко обсуждалась на федеральных каналах. В студии журналиста Андрея Малахова любовница культуриста Анастасия Шульженко даже подралась со своей подругой Миланой Миловановой. Девушка заявила, что из-за Шульженко все рушится.

Тарзан — видный мужчина, он пользуется повышенным вниманием у женщин. Но именно этот факт может сыграть с ним злую шутку, считает сексолог Елена Перелыгина. Пресыщенность женщинами может довести культуриста до состояния, когда ни на одну женщину у него не будет реакции. Иными словами, Перелыгина предупреждает Тарзана о возможной импотенции.