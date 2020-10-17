Зеленский ждет поддержки НАТО в войне с Донбассом

Президент Владимир Зеленский озвучил последние три вопроса в рамках «всенародного опроса» украинцев, который будет проведен в день местных выборов, 25 октября. Местные политологи указали — многие из них «украдены» властью у оппозиции, а сам «псевдореферендум» вызывает опасения. После него Зеленский может запросить помощь НАТО в войне с Донбассом, передает корреспондент ФАН из Киева.

Украинский лидер обнародовал последние три вопроса, которые будут заданы украинцам в ходе «вольного опроса», который предложат избирателям на выходе с участков 25 октября. Они звучат так:

«Нужно ли сократить число депутатов Верховной рады до 300 человек?» «Поддерживаешь ли ты легализацию на Украине медицинского каннабиса для тяжелобольных?» «Нужно ли Украине поднять на международной арене вопрос о гарантиях безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме?»

Ранее президент уже озвучил первые два из пяти вопросов, ответы на которые якобы «волнуют всех украинцев». Первый вопрос касается введения в стране «пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах», а второй — «создания свободной экономической зоны в Донбассе».

По словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, сам опрос будет выглядеть как некий экзитпол, на выходе с участков украинцев будут опрашивать волонтеры.

Кстати, полный список «президентского опросника» появился в украинских соцсетях за двое суток до свежего видеообращения Зеленского. Оно и понятно — офис президента буквально нашпигован «кротами», ни одной важной инициативы украинская власть не способна долго удерживать в тайне. Кроме того, отметили аналитики, на Банковой постарались сделать так, чтобы ни в коем случае не взбесить своим опросником националистов из «партии войны». Поэтому в нем нет самого логичного и ключевого вопроса:

«Поддерживаете ли вы предоставление особого статуса Донбассу?»

Киевские аналитики сошлись на том, что все «президентские вопросы» — вполне понятные и не новые для украинцев. Различные социологические центры в разное время уже проводили опросы населения Украины на те же темы. Однако экспертов встревожило другое — то, что невинный, на первый взгляд, «всенародный опрос» может на деле оказаться подготовкой к принятию властью конкретных решений, обоснованием которых станет «воля народа». При том, что он не имеет юридического статуса, а подведение его итогов общество никак не сможет контролировать.

Два главных вопроса в президентском опроснике касаются «свободной экономической зоны для Донбасса» и Будапештского меморандума. Дело в том, отмечают аналитики, что большинство простых украинцев (да и самих представителей власти) вообще не понимают, как может выглядеть «СЭЗ для ЛДНР». Так что граждане будут вынуждены голосовать «за» или «против», не понимая предмета обсуждения. Но это еще полбеды — ведь даже в спокойные, «домайданные» времена ни одна созданная на Украине СЭЗ так толком и не заработала.

Даже если в будущем власть попытается оформить этот статус в виде закона, он ни в коем случае не приведет к возрождению Донбасса, говорят эксперты. Ведь для этого нужны не благие намерения, а миллиардные инвестиции в его развитие, рынки сбыта для производимых товаров. Обо всем этом до сих пор даже речи не шло, ведь украинские власти оказались не способны ликвидировать главное препятствие для развития Донецка и Луганска — войну.

Но самым ключевым, по мнению украинских аналитиков, является «вопрос от Зе» о праве Украины на использование Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности страны. Напомним, в его рамках в 1994-м Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Сегодня туманная формулировка вопроса может скрывать то, что у украинцев хотят спросить на самом деле:

«Поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Британии с просьбой предоставить помощь для восстановления территориальной целостности?»

То есть для отвоевывания Крыма и Донбасса. Кроме того, ссылаясь на «волю народа», власти могут попытаться внести поправки в Конституцию Украины, отменив запрет на размещение иностранных военных баз.

В целом, по мнению аналитика и блогера Михаила Чаплыги, «вопросы от президента» показали — у представителей режима Зеленского налицо острый дефицит свежих идей. Поэтому «вакуум в головах» они попытались заполнить мыслями оппозиционного политика — одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Прочитал пять вопросов Зеленского для «всеукраинского опроса», и целый день меня терзала мысль: «Где-то я все это уже видел», — сообщил эксперт. — В итоге вспомнил: сокращение числа депутатов Рады до 300 человек — это же на самом деле инициатива Виктора Медведчука, которую украинцы поддержали на референдуме 20-летней давности! Все мы уже давно ответили на этот вопрос! Март 2000 года, референдум «имени Медведчука», вопрос «Согласны ли вы с сокращением числа народных депутатов Украины с 450 до 300?», результат — 91,1% «за».

Комментируя вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе, Чаплыга также назвал его старой инициативой Медведчука.

«Вопрос №2 от Зеленского: «Стоит ли создать СЭЗ в Донбассе?» Это тоже прямая калька с идеи Медведчука! Нынешний лидер ОПЗЖ еще в 2015-м предложил предоставить Донбассу такой статус. К тому же «раскрутка» старой идеи о СЭЗ через опрос означает, что Киев «поставил крест» на реинтеграции Донбасса по Минским соглашениям. То есть через предоставление особого статуса региону, закрепленного в конституции, — заявил он. — Как видим, природа не терпит пустоты. Как только «зеленые» попытались говорить о конкретике, оказалось, что своих идей у них просто нет. Поэтому они свой «мозговой вакуум» заполнили идеями Медведчука».

Идеи для «всенародного опроса» прокомментировал и директор Украинского института политики Руслан Бортник. Он сообщил — лично ему не совсем понятно, в чем будет состоять практическая польза для страны от сокращения числа депутатов в парламенте.

«Да, это очень популярная тема. Она знаменует собой максимальный популизм и заигрывание власти с обществом. В глазах многих украинцев депутаты Верховной рады олицетворяют собой порочное начало — СМИ выставляют их коррумпированными, зависимыми от олигархов и так далее. Поэтому в общественном сознании украинцев прочно укрепилось мнение: чем их будет меньше — тем лучше. Думаю, граждане поддержали бы вопрос и о сокращении числа депутатов до сотни человек. И даже поддержали бы инициативу «каждую пятницу вешать на площади по одному депутату». Парламент для простых людей — это коллективное зло из-за многочисленных конфликтов, скандалов и непопулярных решений, которые принимают депутаты. Поэтому идея их сокращения обречена на отклик у народа», — заявил Бортник.

По его мнению, граждане могут поддержать и вопрос о «праве Украины на использование Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности».

«Во-первых, такая формулировка вопроса призвана стимулировать людей проголосовать «за», даже если избиратели до конца не понимают, что имеется в виду, — уверен глава УИП. — Будапештский меморандум в общественном сознании — это нечто такое, что «Украине недодали». Мол, «мы запросто так отдали свое ядерное оружие, а нам в ответ не помогли». Значит, этот документ о том, что Запад нам «должен» — в плане политической и военной поддержки. Поэтому украинцы будут голосовать за любой способ потребовать то, что нам когда-то обещали. Только эксперты знают, что текст Будапештского меморандума настолько витиевато составлен, что применить его на практике почти невозможно. А для общества это просто еще один манипулятивный вопрос в духе «за все хорошее, против всего плохого», — считает Бортник.

В целом, уверены аналитики, «президентский опрос» способен выполнить только одну функцию — увеличить явку избирателей на предстоящих 25 октября местных выборах. Такая инициатива, как «легалайз марихуаны», способна привести на участки украинскую молодежь, а Будапештский меморандум — патриотический электорат, мечтающий «восстановить справедливость» за счет Запада.

Тем не менее сегодня вряд ли можно говорить о заинтересованности Банковой мнением украинцев по поводу реальных общественно важных тем, считают эксперты. Даже несмотря на то, что Владимир Зеленский в своих видеороликах активно использовал прямые обращения к гражданам вроде: «Украина — это ты», «Будет так, как решишь ты» и так далее. А платой властей за такой нестандартный предвыборный ход может стать разочарование украинцев в инструментах демократии, а также дальнейший рост политической апатии в стране.