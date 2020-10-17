Появилось видео пожара на заводе имени Королева в Иваново

Иваново, 17 октября. Пожар произошел на заводе имени Королева в Иваново Ивановской области. Видео оказалось в распоряжении ФАН.

Возгорание произошло 17 октября на улице Зверева. По предварительным данным, огонь охватил второй этаж кирпичного здания и крышу. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

Огонь полностью уничтожил перчаточный цех, горит конструкторский цех, обрушились конструкции здания. На опубликованных кадрах видно, как пожарные борются с огнем.

Завод имени Королева производит и продает оптом оборудование для первичной обработки льна и шерсти, клуппы для красильно-отделочного производства.

Накануне в подмосковных Мытищах в торговом центре «Красный кит» произошло задымление в вентиляции. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.