Азербайджан заявил о 13 погибших при обстреле Гянджи

Баку, 17 октября. 13 человек погибли и 52 получили ранения в результате удара по азербайджанскому городу Гянджа со стороны ВС Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

«На данный момент из-под завалов извлечены 52 пострадавших и тела 13 погибших гражданских лиц», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжают поисково спасательную-операцию. Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала о 12 погибших и более 40 раненых. Также отмечается, что в результате удара серьезно пострадали автотранспорт и некоторые объекты гражданской инфраструктуры. Сотрудники прокуратуры проводят оперативно-следственные действия на месте инцидента и уточняются список потерпевших.

По данным Баку, обстрел Гянджи произошел 17 октября около 01.00. Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что Ереван не открывал огня по территории Азербайджана.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября. 10 октября в регионе должно было наступить перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня.