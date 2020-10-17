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Эксперт назвал самый опасный источник киберугроз для россиян

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Эксперт назвал самый опасный источник киберугроз для россиян

Москва, 17 октября. Электронная почта стала самым опасным источником киберугроз для россиян, через нее пользователи все чаще получают письма с вредоносным ПО. Об этом рассказал РИА Новости замглавы Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев.

По его словам, злоумышленники через почтовые рассылки чаще всего распространяют программы-шпионы, бэкдоры и загрузчики опасного ПО. Это могут быть вирусы-шифровальщики или банковские трояны.

«Почти 70% вредоносных файлов попадали на компьютер жертвы с помощью архивов, порядка 18% были замаскированы под офисные документы (с расширениями .doc, .xls и .pdf), еще 14% — под исполняемые файлы и скрипты», — добавил Каргалев.

Эксперт назвал самый опасный источник киберугроз для россиян

Ранее Group-IB предупредила россиян о мошеннической рассылке от имени популярного сервиса видеозвонков Zoom. Неизвестные предлагают компенсацию «в связи с пандемией COVID-19», после чего с банковских карт пользователей похищают денежные средства.

А аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина тем временем рассказала россиянам, как защитить свои аккаунты в WhatsApp. Специалист посоветовала людям, активно пользующимся мессенджером, поставить пароль на доступ к смартфону и двухфакторную аутентификацию.

Источник: РИА Новости
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