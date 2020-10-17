Медики назвали популярное лакомство, которое улучшает работу сердца и мозга

Нью-Йорк, 17 октября. Горький шоколад является лакомством, способным улучшить работу сердца и мозга. Об этом рассказали американские медики изданию Insider.

По словам врачей, горький шоколад содержит флавоноиды — антиоксиданты, которые могут увеличить приток крови к мозгу. В связи с этим мозг получает больше кислорода, а количество токсинов в нем снижается. Таким образом, в некоторых случаях поедание шоколада может стать профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона, а ежедневное употребление сладости в небольших количествах способствует улучшению памяти и внимания.

Кроме того, по данным медиков, популярное лакомство снижает риск гипертонии. Дело в том, что содержащиеся в темном шоколаде вещества разжижают кровь, расслабляют кровеносные сосуды и снижают давление. Флавоноиды способны выводить из организма «плохой» холестерин и повышать уровень «хорошего».

Медики рассказали, что лакомство может предотвратить инсульт и возникновение тромбов. Также выяснилось, что горький шоколад оказывает противовоспалительное действие и снижает риск сердечных заболеваний и развития диабета второго типа.

Эксперт уточнили, что полезными свойствами обладает именно темный шоколад с высоким содержанием какао, например, 80%. Кроме того, важно низкое содержание сахара в продукте. Оптимальная ежедневная порция шоколада, по данным медиков, должна составлять от 20 до 30 граммов.

Ранее данные о пользе шоколада в борьбе с холестерином подтвердил кардиолог из штата Техас. Врач также рассказал о благоприятном воздействии шоколада на кровеносные сосуды.