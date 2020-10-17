В Одессе вернули имя переименованному Саакашвили проспекту

Одесса, 17 октября. Городская историко-топонимическая комиссия Одессы вернула прежние имена проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Геннадий Труханов.

Глава сообщил, что прежние названия вернут тем улицам, которые по личному решению переименовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время декоммунизации.

Труханов отметил, что его решение поддержала городская историко-топонимическая комиссия, так как Георгий Жуков был борцом с фашизмом и не попадает под закон о декоммунизации.

«То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», — отметил мэр.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, собирается назначить бывшего главу Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост советника по реформам. По мнению Труханова, Киев таким образом намерен бороться с несогласными главами регионов.