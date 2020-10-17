В Раде рассказали, как Киев может получить российскую вакцину от COVID-19

Киев, 17 октября. Киев отказывается покупать российскую вакцину от COVID-19 напрямую, однако может выйти из положения, получив ее у Европы, но втридорога. Об этом рассказал в эфире NewsOne бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже», — сказал парламентарий.

Кузьмин отметил, что складывающаяся ситуация с коронавирусом напоминает ему обстоятельства приобретения российского газа. Украина закупает энергоноситель в три раза дороже у Европы — лишь бы не у «страны-агрессора», как безосновательно называет Россию.

«Нам заявили, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский — венгерский, а он российский, с той же самой трубы», — заключил депутат.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину. Глава государства подчеркнул, что это возможно, но для начала необходимо получить официальный запрос от Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, объявив, что возглавляемая им страна будет использовать только «настоящую вакцину», произведенную в Европе.

А тем временем многие эксперты, например Вадим Карасев, заявляют, что Украина проиграет борьбу с коронавирусом из-за бездействия властей, которые довели страну до затяжного кризиса.