Мэтт Дэймон пошутил над Беном Аффлеком из-за потери роли Бэтмена

Москва, 17 октября. Актер Мэтт Дэймон пошутил над своим коллегой Беном Аффлеком из-за потери роли Бэтмена. Видеозапись этого была размещена в Twitter Аффлека.

В ролике артисты призывают фанатов поучаствовать в благотворительной кампании. Они рассказали, что поклонники, жертвующие деньги в их организации Eastern Congo и Water, смогут получить билет до Лос-Анджелеса и возможность встретиться со своими кумирами.

«Скажи им что-то интересное, типа: «Эй, приходите посмотреть на Джейсона Борна и Бэтмена», — попросил друга Аффлек.

«Роберт Паттинсон тоже придет?» — пошутил Дэймон и добавил, что Паттинсон лишил Аффлека работы.

Экс-Бэтмен парировал той же шуткой. Он заявил, что актер Джереми Реннер тоже лишил Дэймона работы, появившись в фильмах о шпионе Джейсоне Борне, где Мэтт исполнял главную роль.

«Джереми Реннер не играл Джейсона Борна. Он расширил вселенную Борна», — ответил Дэймон.

Роберт Паттинсон был утвержден на роль Бэтмена весной 2015 года. Ранее Темного Рыцаря играл Бен Аффлек. В феврале текущего года он признал, что отказался от роли из-за проблем с алкоголем.

В начале сентября съемки «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза были приостановлены из-за того, что Роберт Паттинсон заболел коронавирусом.