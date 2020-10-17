Китайские эксперты восхитились российским «самолетом из будущего»

Пекин, 17 октября. Предшественник нового российского истребителя Су-57 МиГ 1.44, разработанный в Советском Союзе, опередил свое время, став настоящим «самолетом из будущего». К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, материал которого перевела «ПолитРоссия».

По словам китайских аналитиков, в 1980-е годы США работали над собственным истребителем пятого поколения, и СССР не собирался отставать от оппонента. Так появился проект многофункционального фронтового истребителя (МФИ). Сначала опытный образец обозначили шифром 1.42, но позднее он стал известен как МиГ 1.44.

«В то время специалисты раздумывали над тем, как удовлетворить суровые требования советских ВВС к будущему самолету. Он должен был обладать скрытностью и сверхвысокой маневренностью», — пишут авторы Sohu.

При проектировании МиГ применялись стелс-технологии, а также радиопоглощающее покрытие. Конструкцию самолета выполнили по схеме «утка», а V-образный хвост истребителя напоминал американский F-22. Ракеты разместили в специальных отсеках фюзеляжа. Кроме того, МиГ должен был получить современную бортовую радиолокационную станцию.

Но главным преимуществом нового истребителя, по словам китайских экспертов, должен был стать мощнейший двигатель АЛ-41Ф, который создавали с применением самых передовых технологий. Авторы Sohu отметили, что в то время МиГ 1.44 обладал «мощной и разрушительной силой и был способен уничтожить любого крылатого противника четвертого поколения». Однако распад СССР повлек за собой кризис, который привел к тому, что перспективный проект заморозили.

«В то время этот самолет считался самым грозным орудием советской военной авиации, ее славой. <…> В конце концов истребитель остался на стадии опытного образца, прототипа, хотя и был потрясающим», — восхитились самолетом китайские аналитики.

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