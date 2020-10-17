В Крыму ответили на заявление Эрдогана о статусе полуострова

Симферополь, 17 октября. Отказ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым частью РФ является примером отсутствия политической логики и свидетельствует об утрате Анкарой реализма. Таким мнением поделился постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция «поддерживает территориальную целостность Украины» и «не признает аннексию Крыма», напоминает НСН. Кроме того, президент Турции сказал, что Анкара намеревается вместе с Киевом поддерживать крымских татар.

«Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе», — прокомментировал эти заявления Мурадов.

Постпред отметил, что в украинские времена крымско-татарский народ был лишен государственного языка и смог обрести его только после воссоединения с Россией. Кроме того, крымские татары получили в законное владение мечети, в чем им ранее отказывал Киев.

Также Мурадов заявил, что позиция Анкары в силу отсутствия политической логики указывает на плохо скрываемые планы некоторых недальновидных турецких политиков.

«Эти планы слишком легко разгадываются и не являются тайной. Они не раз терпели фиаско в истории и не могут не вызывать сожаления и разочарования как у друзей Турции, так и у здравомыслящих турок», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Мурадова, турецкие власти должны осознавать, что жители Крыма сделали свой незыблемый выбор, вернувшись в РФ, являющуюся для них исторической родиной.

Ранее высказывание президента Турции о Крыме оценил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, позиция Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму в очередной раз подчеркнула, что у президента Турции «своя повестка».