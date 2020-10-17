Стало известно, с какой группой крови меньше осложнений при COVID-19

Москва, 17 октября. Канадские и датские ученые нашли уязвимость человека перед коронавирусом, пишет американский журнал Blood Advances.

Специалисты из Дании исследовали 473 тысячи человек, сдавших тест на коронавирус. Меньше всего заболевших оказалось среди людей с группой крови AB0 (первая группа) и больше — с остальными группами крови. Ученые объяснили это тем, что первая группа не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

К аналогичному выводу пришли ученые в Канаде, изучившие 95 тяжелобольных пациентов. Они выяснили, что группы крови А или АВ повышали вероятность осложнений, которые при лечении требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

До этого специалисты из Китая, США и Ирана выяснили, что люди со второй группой крови чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом. Менее уязвимыми к COVID-19 оказались пациенты с первой группой.

Ранее было названо главное отличие коронавируса от гриппа. Коронавирус и грипп проявляются такими симптомами, как повышение температуры тела, головные и мышечные боли, ломота в теле. Медики подчеркивают, что главным отличием заболеваний является потеря обоняния при COVID-19. В отличие от гриппа, когда восприятие запахов также может пропадать, при коронавирусе фиксируется резкая и полная утрата обоняния.