Врач рассказал о плохих последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

Москва, 17 октября. Врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный рассказал о плохих последствиях бесконтрольного приема антибиотиков, передает радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что пневмонию можно вылечить антибиотиками. Однако это стоит делать только по рекомендации врача и под контролем специалистов. Самолечение из-за страха заболеть коронавирусом может привести к плохим последствиям, считает эксперт.

«Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ. Я настоятельно не рекомендую слушать соседей и не принимать антибиотики без назначения врача», — посоветовал Бессмертный.

Врач отметил, что самостоятельный прием противовирусных препаратов тоже опасен из-за множества побочных эффектов и малой эффективности.

«Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова «совсем», — сообщил эксперт.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, почему ПЦР-тест может не выявить COVID-19. Эксперт считает, что к моменту сдачи анализа коронавирус может уже спуститься в легкие, а мазок для теста берут из носоглотки.