В WhatsApp появится связь с техподдержкой в чате

Москва, 17 октября. В мессенджере WhatsApp появится возможность связаться с поддержкой в специальном чате внутри приложения, передает WeBetaInfo.

В бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появится специальный раздел, где можно создать запрос в техподдержку, прикрепив описание устройства и сообщив о проблеме. После этого пользователь получит приглашение в специальный чат, где и можно пообщаться с оператором техподдержки.

Функция находится на стадии разработки. Ее дата выхода неизвестна.

Отмечается, что сейчас для обращения в техподдержку необходимо отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.

Ранее эксперты рассказали, как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp. По словам специалистов, для восстановления утраченных сообщений или других данных из мессенджера не придется скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение. Необходимый для этой процедуры функционал был предусмотрен разработчиками WhatsApp.

Дело в том, что в мессенджере автоматически создается резервная копия диалогов, которая позволяет пользователям в любой момент вернуться к тем сообщениям, которые были удалены. Все они хранятся в памяти цифрового устройства. Однако стоит отметить, что для восстановления данных вам потребуется переустановить приложение WhatsApp.