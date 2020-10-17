Названы способы скрыть переписку в WhatsApp

Москва, 17 октября. Директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал агентству «Прайм» о способах скрыть переписку в WhatsApp.

Аверин отметил, что сделать это можно онлайн, когда другие пользователи мессенджера не будут вас «видеть», а также оффлайн — для людей, находящихся поблизости.

«Один из способов скрыть свое присутствие онлайн — поставить в настройках конфиденциальности статус «Был(а)». Так вы скрываете свое присутствие в сети. У пользователя, который захотел посмотреть, когда вы были там, отобразится «Был(а) недавно» или статус вообще не будет отображаться», — сказал эксперт.

Он добавил, что можно скрыть статус уведомления о прочтении сообщения, тогда ваш партнер по переписке не сможет видеть, читали ли вы его сообщение или нет.

«Есть еще способ, но с использованием приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из них — Unseen — позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети», — сообщил Аверин.

Скрыть переписку для людей, которые находятся рядом и видят вас, подчеркнул он, практически невозможно, единственный вариант — не «светить» смартфоном. Для того же, чтобы ваши переписки не были прочитаны, если телефон попал в чужие руки, следует поставить на WhatsApp пароль и отключить всплывающие уведомления с новыми сообщениями.