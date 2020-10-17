Пушков оценил слова Эрдогана о Крыме

Москва, 17 октября. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram дал оценку словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.

Накануне на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган подтвердил приверженность «территориальной целостности» Украины и высказался в поддержку якобы принадлежности Крыма Киеву.

В ответ Пушков напомнил, что пока ряд экспертов обсуждают возможность союза Турции и России, Эрдоган не признает воссоединения Крыма с РФ и обещает поддерживать крымских татар.

«Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана своя повестка. Ни о каком «союзе» речи и близко идти не может», — сказал сенатор.

Минувшим летом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не признает «незаконную аннексию Крыма». Крымские татары, в свою очередь, осудили отказ турецких властей признать статус Крыма как субъекта РФ.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей, «временно оккупированной», территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма произошло в строгом соответствии с Уставом ООН и международным законодательством согласно свободному волеизъявлению народа. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».