Биолог объяснила, почему ПЦР-тест может не выявить COVID-19

Москва, 17 октября. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, почему ПЦР-тест может не выявить COVID-19, передает РИА Новости.

Эксперт считает, что к моменту сдачи анализа коронавирус может уже спуститься в легкие, а мазок для теста берут из носоглотки. При этом вирус сам может спуститься, либо его может «опустить» человек, решивший полечиться самостоятельно.

«Вместо того, чтобы при первом кашле скакать на сдачу анализа, человек выжидает денька два-три в самоизоляции — а вдруг пронесет. И при этом все время горло полощет, в нос себе капает всякое… От заболевания это не спасет, но вот из носоглотки коронавирус вытеснит», — рассказала Баранова.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал ПЦР-тест самым надежным методом выявления COVID-19. Специалист отметил, что во время диагностики коронавируса с помощью других методов бывают и ложноположительные результаты, поэтому специалисты все чаще прибегают к ПЦР.