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Экономика

Правительство выделит 35,6 млрд руб. на пособия по безработице

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Правительство выделит 35,6 млрд руб. на пособия по безработице

Москва, 17 октября. Правительство РФ выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице до 2020 года, пишет ТАСС.

О выделении средств говорится в проекте распоряжения правительства, разработанном Министерством труда и социальной защиты населения РФ.

«Выделить Федеральной службе по труду и занятости бюджетные ассигнования в размере 35,6 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура субвенций на социальные выплаты безработным гражданам», — сказано в документе.

На данный момент в федеральном бюджете на выплаты безработным предусмотрено 165,7 млрд рублей, 92% этой суммы уже израсходовано. В большинстве регионов страны израсходовано более 90% выделенных средств, в 15 субъектах — более 95%. Как следует из проекта распоряжения правительства, у ряда регионов сложилась задолженность по этой категории выплат, связанная с большим потоком информации, которую не успевали обрабатывать в службах занятости, а также с отсутствием финансирования.

Правительство выделит 35,6 млрд руб. на пособия по безработице

В проекте отмечается также, что в октябре продолжается выплата повышенных пособий за сентябрь, установленных на фоне пандемии коронавируса по инициативе президента России Владимира Путина. Напомним, глава государства предложил доплачивать безработным, вставшим на учет в службе занятости, по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Максимальный размер пособия по безработице в России сегодня равен минимальному размеру оплаты труда и составляет 12 130 рублей, он установлен до конца текущего года. Минимальный, повышенный в период пандемии и установленный до 1 октября, составлял 4,5 тысячи рублей.

Источник: ТАСС
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