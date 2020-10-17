Стало известно, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Москва, 17 октября. Директор по развитию финской организации по домоводству Marttaliitto Эмми Туовинен рассказала изданию Helsingin Sanomat о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике.

Туовинен сообщила, что для хранения в холодильнике лучше всего подходят влажные продукты, тогда как сухие лучше хранятся при комнатной температуре. Не стоит убирать в холодильник хлеб, базилик, бульонные кубики. Шоколад, хранящийся при низкой температуре, может потерять свой вкус и аромат, а вскрытая пачка с кофе впитает запахи других продуктов.

Бананы, добавила эксперт, также лучше хранить без холодильника. А вот яйца не требуют особых условий хранения, за исключением тех, что используются для выпечки — для них лучше подходит комнатная температура.

Что касается соусов — горчицы, кетчупа и прочих — в отношении них нужно руководствоваться правилом «до вскрытия в сухом месте, после вскрытия в холодильнике». Растительное масло отлично сохраняется в прохладном, сухом и затемненном месте, а для рапсового лучше использовать холодильник.

Пастеризованное и растительное молоко в закрытых упаковках убирать в холодильник не обязательно. Традиционные овощи — огурцы, томаты, болгарский перец — также лучше хранить при комнатной температуре. Помидоры при этом постепенно дозревают и становятся вкуснее. А вот свежую зелень лучше убрать туда, где похолоднее.

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