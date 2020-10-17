Кабмин рассмотрит разные варианты индексации выплат работающим на пенсии

Москва, 17 октября. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что правительство рассмотрит разные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что поручил правительству проработать вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам Котякова, сумма, которую потребуется выделить из бюджета на эти цели, в кабмине пока не определили.

«У правительства есть задача по этому поводу, мы работаем. Как только будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов», — сказал министр.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах предположил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам обойдется бюджету примерно в 200 млрд рублей. Но этот шаг может привести и к увеличению поступления взносов в ПФР от работников.

«При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. С одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР», — отметил Табах.

Специалисты считают, что решение о возобновлении индексации во многом будет зависеть от экономической ситуации, на которую сегодня воздействует пандемия коронавируса.