Кортни Кардашьян игриво показала обнаженную грудь

Москва, 17 октября. Модель Кортни Кардашьян в своем Instagram игриво показала обнаженную грудь.

Старшая сестра Ким Кардашьян выложила серию фотографий, на которых она позирует в элегантном брючном костюме молочного цвета на фоне светлой стены. На одном из снимков она предстала в строгом образе, Кортни пристально смотрит в камеру с серьезным видом, сложив руки на груди. Второе фото — куда более игривое. Модель смеется, сверкая белоснежными зубами, руки она спрятала в карманы брюк. Ракурс выбран так, что можно увидеть — пиджак она надела на голое тело.

Подписчики восхитились снимком, на котором Кортни игриво показала обнаженную грудь.

«По-моему, ты забыла бюстгальтер! Но так тоже неплохо», — написал один из поклонников.

«Знает, что надо приоткрыть, чтобы мужчины сошли с ума», — отметил другой.

«Пикантно, но строго. Выглядит потрясающе», — добавил еще один подписчик.

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