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Галкин взбесил украинцев пародией на Зеленского

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Галкин взбесил украинцев пародией на Зеленского

Москва, 17 октября. Юморист Максим Галкин взбесил украинцев пародией на президента Украины Владимира Зеленского, видео которой он выложил в Instagram.

В видеоролике Галкин пошутил на тему «пяти важных вопросов», на которые предстоит ответить гражданам Украины в ходе намеченных на 25 октября выборов в местные органы власти. Вопросы будут касаться ужесточения наказания для виновных в коррупции, создания свободной экономической зоны на юго-востоке страны, частичной легализации каннабиса, сокращения числа депутатов и поддержки «права Украины» на использование «гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом».

В образе Зеленского Галкин поинтересовался, можно ли ставить в угол депутатов, которые «плохо себя ведут», нужно ли сократить население Украины до 300 депутатов, нужно ли легализовать каннабис для тяжело больных политиков и стоит ли поднимать на международном уровне вопрос о соблюдении закона о всемирном тяготении. В заключение он спросил, нужно ли президенту проводить такой «референдум» ежедневно или только перед выборами.

Украинские подписчики Галкина не оценили шутку шоумена.

«Я разочарована. Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные», — написала daria_danilkina.

«Не поняла прикола, но скажу вам так: у нас все хорошо, кроме того, что у нас война с Россией. А если у нас будет законно употреблять каннабис, то это будет только лучше. Вы были в Голландии? Там люди богатые и счастливые, поэтому ничего здесь смешного», — прокомментировала martusya24.

«Галкин, ты какого лезешь в политику? Ты же не знаешь, что на Украине все СМИ принадлежат олигархам, которые объединились против Зеленского и не дают ему работать. И чтобы его обсмеивать нужно быть кем-то», — указала elenailiyna8984.

Источник: Instagram
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