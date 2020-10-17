Вера Брежнева в откровенном боди разозлила поклонников

Москва, 17 октября. Певица Вера Брежнева похвасталась подписчикам в Instagram новым фото, выгодно показывающем ее спортивную фигуру. Преданные фанаты пришли в восторг от откровенного снимка, другие же упрекнули артистку в том, что ей пора перестать оголяться на публике.

На снимке Брежнева позирует в примерочной кабинке магазина. Из одежды на ней лишь обувь и боди с длинными рукавами, но экстремальным вырезом на талии.

«Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря», — подписала певица фотографию.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида матери двух дочерей.

«Снова у меня смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры», — пишет в комментариях пользователь под ником jeka_diskoman.

Нашлись и те, кто подверг критике слишком откровенный вид певицы. Причем на этот раз число их комментариев перевешивает позитивные отзывы.

«Скромнее надо быть! Две взрослые дочери! А мама все выворачивается наизнанку! Была лучшего мнения! Женщина интересна на публике не голым передом!» — негодует kolmanvaleria.

«Верочка! Ну, почему постоянно полуголая?» — возмущается elenaantonova4141.

«Мадам! Не пора ли пупок прикрыть маленько?» — спрашивает rozashadyeva.