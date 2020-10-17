Джей Ло в платье с экстремальным вырезом покорила поклонников

Лос-Анджелес, 17 октября. Певица Дженнифер Лопес показала поклонникам кадры откровенной фотосессии.

Фотографии предназначались для журнала Billboard. Результатами фотосессии артистка поделилась с подписчиками в Instagram. На одном из снимков Джей Ло позирует на столе, изогнув спину. Певица облачилась в белое платье с вырезами, которые оголяют талию и ягодицы звезды.

На обложке журнала, которую Лопес также показала в соцсети, певица предстала в паре с 26-летним музыкантом Малума. Их фотосессия, для которой она надела платье с экстремальным вырезом, прошла рядом с бассейном.

Поклонники пришли в восторг от фотографий, оставив более 1,7 млн лайков и 12,1 тыс. комментариев.

«Спасибо, что сделали наш день с этими огненными снимками. Вы такая красивая», — пишет пользователь под ником mahsa97jlo69.

«Выглядит иначе, но как всегда красива, как королева», — добавила isabella.ramirez4647.

Ранее Лопес рассказала о диете, которая помогает ей поддерживать идеальную фигуру даже в 50 лет. Звезда призналась, что держать себя в хорошей форме невозможно без регулярных тренировок. При этом важно поддерживать водный баланс и совсем отказаться от кофеина.



На завтрак артистка предпочитает протеиновый или овсяный смузи с добавлением ягод. Все лишние калории звезда сжигает на тренировке.