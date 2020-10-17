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Названы симптомы, возникающие за неделю до инфаркта

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Названы симптомы, возникающие за неделю до инфаркта

Москва, 17 октября. Врачи назвали два безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта, сообщает издание Express.

Специалисты напомнили, что инфаркт возникает в тот момент, когда снабжающая сердце кислородом и кровью артерия блокируется. Это возникает как правило из-за холестерина — жирного вещества, откладывающегося на стенках сосудов.

Сердечный приступ смертельно опасен и требует неотложной медицинской помощи. Из-за того, что не все знают о признаках инфаркта, реакция на его наступление может быть запоздалой. Большинство людей обращают внимание на боль в груди, которая может распространяться на шею, левую руку, спину и даже челюсть. Но за неделю до приступа можно распознать «незаметные» признаки надвигающегося инфаркта.

«У двух из трех человек есть такие симптомы, как одышка и утомляемость в течение нескольких дней или недель до сердечного приступа», — объяснили кардиологи.

Названы симптомы, возникающие за неделю до инфаркта

К другим признакам относятся сильное потоотделение, головокружение и тошнота. В случае появления этих признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Кардиологи также советуют обращать внимание на цвет языка — если он становится ярко красным с желтым налетом, это может свидетельствовать о признаках приближающегося инфаркта.

Источник: Express
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