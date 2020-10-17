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Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев госпитализирован

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Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев госпитализирован

Москва, 17 октября. Эльман Пашаев, представлявший ранее интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, госпитализирован и перенес операцию. Об этом юрист сообщил на своей странице в Instagram.

Пашаев предупредил подписчиков, что ничего страшного с ним не произошло, в больнице он оказался для проведения плановой операции на носовой перегородке.

«У меня давно были проблемы с дыханием. Теперь задышу полной грудью. Себя пока не буду показывать, не в лучшем виде сейчас», — написал он.

По его словам, сейчас он в больнице читает книги и продолжает работать. Юрист пообещал провести после выписки прямой эфир, «чтобы журналисты ничего не придумали».

Пашаев защищал в суде Ефремова по делу о гибели Сергея Захарова в ДТП, виновником которого стал артист. На последних заседаниях актер отказался от услуг адвоката. В итоге суд приговорил заслуженного артиста РФ к восьми годам колонии общего режима, передавал телеканал «360».
 
Дело Ефремова закончилось плачевно и для самого Пашаева. В отношении него было возбуждено дисциплинарное дело. 18 сентября Пашаев в четвертый раз был лишен адвокатского статуса за нарушение Кодекса профессиональной этики в ходе судебного процесса над артистом.

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