Хрусталев рассказал о своей зарплате в «Вечернем Урганте»

Москва, 17 октября. Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев в эфире YouTube-канала «А поговорить?» рассказал о своей зарплате на Первом канале. По словам артиста, это его неосновной доход.

Ведущая Ирина Шихман поинтересовалась у Хрусталева, сколько он зарабатывает будучи коллегой Ивана Урганта на популярном шоу.

«Я не много получаю на Первом канале. Я получаю на Первом канале нормально», — ответил Хрусталев.

Конкретную сумму артист не назвал, поскольку это является коммерческой тайной, но признался, что весь заработок тратит на благотворительность.

«Я туда пошел не заработать денег. Я зарабатываю на другом — веду частные мероприятия», — рассказал Хрусталев.

Ранее во время передачи Хрусталев признался, что страдал от алкогольной зависимости. Последней точкой стало мероприятие в Иркутске, которое артист должен был вести, но не смог из-за неадекватного состояния.

Бывший участник петербургской команды КВН стал соведущим Урганта на Первом канале в 2013 году. До 2016 года вместе с Виктором Васильевым вел рубрику «Культурные приключения Вити и Мити».