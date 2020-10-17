Хрусталев рассказал о проблемах в работе с Ургантом

Москва, 17 октября. Шоумен Дмитрий Хрусталев на YouTube-канале «А поговорить?» рассказал о проблемах в работе с телеведущим Иваном Ургантом.

Хрусталев признался, что в телешоу «Вечерний Ургант» он участвует ради того, чтобы «быть вторым». По его словам, Иван Ургант все время «тянет одеяло на себя».

«Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый. Мне интересно это. Человек должен достойно делать что-то, независимо от того, на каком он месте», — рассказал шоумен.

Он добавил, что до прихода на Первый канал многие предупреждали его о проблемах в работе с Ургантом.

«Очень тяжело мне было. Думал: «Все, надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно», — вспоминает Хрусталев.

Шоумен отметил, что смог удержаться в проекте несмотря на то, что поначалу работать с Ургантом было очень некомфортно.

«Действовал как Каа на бандерлогов. Входит он, я не могу слова сказать», — поделился соведущий Урганта.

Говоря о своем амплуа, Хрусталев назвал его «подхалимом», добавив, что Митя для него — сценический псевдоним.