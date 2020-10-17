В России разрабатывают препарат, останавливающий размножение коронавируса

Москва, 17 октября. Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов рассказал РИА Новости о разработке отечественного препарата, останавливающего размножение коронавируса нового типа.

Как отметил Хаитов, препарат будет прицельно останавливать размножение коронавируса, в данный момент проводятся его доклинические испытания.

«Лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — рассказал академик.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что единственным эффективным лекарством от коронавируса у пациентов с тяжелой формой инфекции на сегодняшний день является дексаметозон. В России зарегистрированы также препараты для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир», «Арепливир», «Илсир», «Фавипиравир».

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», ее создали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Эксперты подчеркивают, что «ЭпиВакКорона» больше подходит детям и пожилым людям, поскольку она полностью синтетическая.

Ранее телеканал «360» перечислил известных россиян, уже сделавших прививку от коронавируса. В их числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.