Заслуженный врач РФ объяснил, почему COVID-19 гораздо опаснее гриппа

Москва, 17 октября. Данные по смертности от пневмонии до и после начала пандемии COVID-19 доказывают, что коронавирус является более опасной болезнью, чем грипп. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил заслуженный врач РФ, член комитета СовФеда по социальной политике Владимир Круглый.

По словам сенатора, изначально статистика смертности от коронавируса была неточной из-за отсутствия единых правил. Однако сейчас появились четкие инструкции. На данный момент вывод об опасности COVID-19 можно сделать и по другим признакам.

«Сравнить хотя бы, сколько у нас умерло людей в первое полугодие 2019 года и первое полугодие этого года, когда появился коронавирус, от пневмоний. Смертность выросла на 3,9 процента, а это для смертности серьёзные цифры», — заявил Круглый.

Он также напомнил, что смерть от коронавируса не всегда связана с пневмонией. Это могут быть сосудистые патологии, почечные и прочее.

«Исходя из данных статистики, популяционных исследований, конечно, COVID-19 — это более опасное и серьезное заболевание, чем грипп, и оно требует к себе большего внимания, хотя и грипп тоже никуда не делся», — подчеркнул заслуженный врач РФ.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 39,16 млн случаев коронавирусной инфекции. От осложнений скончались 1 101 412 человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности: дистанция, защитные маски, мытье рук, отказ от посещения массовых мероприятий. При безответственном поведении ситуация может значительно усложниться.