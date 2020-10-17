В Госдуме оценили слова Эрдогана про Крым 

Москва, 17 октября. Заявления президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, показывают его ненадежность как партнера России. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В пятницу по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара не признает и никогда не будет признавать Крым российским.

«Эта позиция Эрдогана нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не несет нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надежного или ненадежного партнера для нас. Мы понимаем, кто он такой», — прокомментировал Чепа высказывание турецкого президента.

Отметим, предыдущие переговоры Эрдогана с Зеленским состоялись в Киеве в феврале. Тогда он также заявил, что Анкара не признает «незаконную аннексию Крыма».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведенного после госпереворота на Украине референдума. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, периодически предлагая планы по «возвращению» региона. Возвращение Крыма в состав РФ стало поводом для западных стран ввести против России несколько пакетов санкций, которые неоднократно расширялись и продлевались.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.