Назван топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом

Москва, 17 октября. Эксперты РБК назвали топ-5 кроссоверов с пробегом, которые реже всего ломаются.

Как пишет издание, кроссоверы в России обошли по популярности седаны, в том числе на вторичном рынке — на них приходится более 25% продаж всех подержанных автомобилей. Специалисты выделили пять моделей, владельцы которых редко сталкиваются с техническими проблемами.

Первый в списке — Toyota RAV4, зарекомендовавший себя как практичный автомобиль с момента появления первой модели в середине 1990-х. Его ценят за очень «живучие» бензиновые двигатели, надежную автоматическую коробку передач, долговечную подвеску. По статистике, лишь каждый десятый владелец RAV4 обращался в сервис с техническими проблемами, большинство из которых были не критическими.

На второй позиции — Honda CR-V, который можно назвать недооцененным в России, хотя на вторичном рынке встречается немало интересных предложений о продаже этого автомобиля. Самой надежной серией считается третье поколение, это автомобили, выпущенные в период с 2006 по 2012 год.

Третья строчка — у Audi Q5, который неоднократно становился лидером всевозможных рейтингом среди премиальных кроссоверов. Немецкое качество обеспечивает минимальную вероятность серьезных поломок. Эксперты отмечают, что можно сравнительно просто найти надежный Audi Q5 в возрасте до девяти лет.

Далее в рейтинге — Mercedes-Benz GLC, попавший в 2016 году в список Consumer Reports «10 самых надежных автомобилей в мире». По словам специалистов, при покупке подержанного кроссовера этой модели стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия и колесных дисков.

Замыкает список Kia Soul, ставший популярным во многих странах мира из-за своей надежности, которую многие эксперты называют «феноменальной». По данным издания, автомобиль ценят за интересный дизайн, безопасность и долговечные компоненты.