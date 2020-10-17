Вассерман объяснил, как Лукашенко переиграл оппозицию

Москва, 17 октября. Известный российский журналист и политконсультант Анатолий Вассерман в блоге для РЕН ТВ заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переиграл своих противников после встречи с оппозицией в СИЗО.

Лукашенко 10 октября провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, арестованными после выборов президента в Белоруссии. В переговорах, длившихся почти четыре часа, участвовали снятый с президентских выборов банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова. Подробности переговоров неизвестны, сообщалось только, что обсуждалась конституция.

Вассерман обратил внимание на тот факт, что оппозиционеры, находящиеся за пределами Белоруссии, оценили данный факт как проигрыш Лукашенко.

«Мол, раз Лукашенко беседует со своими политическими противниками — значит, чувствует свою слабость и готов если не сдаться на милость победителей, то по меньшей мере договориться с ними о порядке своего ухода», — пишет Вассерман.

Однако политолог задался вопросом, неужели Лукашенко, 26 лет занимающий пост президента «похож на самоубийцу» и не предвидел подобную реакцию.

По мнению Вассермана, таким способом белорусский президент хотел продемонстрировать настоящие ли те оппозиционеры, «либо простые претенденты на пост царя горы». Политолог считает, что у Бабарико еще есть шансы на участие в политической жизни Белоруссии, в то время как Тихановский сможет поучаствовать «разве что в разных безобразиях».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Это спровоцировало митинги и акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.

Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Сразу после выборов она покинула страну и сейчас находится в Литве. На этой неделе стало известно, что политик объявлена в межгосударственный розыск. По факту создания Тихановской Координационного совета (КС) оппозиции было возбуждено уголовное дело 20 августа. Сама политик заявляла, что главная цель КС — «обеспечение трансфера власти в Белоруссии».