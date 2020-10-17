Раскрыта опасность вредных привычек при коронавирусе

Москва, 17 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала раскрыла опасность вредных привычек при коронавирусной инфекции.

По ее словам, любая вредная привычка, в том числе курение, делает организм человека менее защищенным при встрече с коронавирусом. При этом существуют ни на чем не основанные стереотипы, что потребление табака якобы помогает защититься от вируса. Попова подчеркнула, что шансы на благополучный исход при заражении повышает отказ от вредных привычек и трезвый взгляд на особенности пандемии.

«Правильный образ жизни, категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом окажемся менее готовыми, менее защищенными», — сказала глава Роспотребнадзора.

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили из Китая в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 39,16 миллиона случаев коронавирусной инфекции. От осложнений скончались 1 101 412 человек. Почти 27 миллионов заболевших выздоровели.

Ранее корреспондент телеканала «360» рассказала о том, как решила попробовать на себе действие первой российской вакцины от коронавируса.